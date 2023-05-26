دبي ترسخ مكانتها عاصمة قطاع الإعلان إقليمياً

المصدر: دبي - مشعل العباس

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أكد مسؤولون في قطاع الإعلان أن دبي رسخت مكانتها بصدارة قطاع الإعلان في المنطقة، بفضل احتضانها المقرات الإقليمية لكبرى شركات الإعلان الدولية، وتبنيها لأحدث التقنيات في الصناعة، كما أصبحت محط أنظار الشركات العالمية التي ترغب في تسويق وترويج منتجاتها عبر الكثير من معالم الإمارة المتميزة والاستثنائية.

وقال سامي رفول مدير عام المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك» إن الزخم الملحوظ في قطاع الإعلانات بالدولة يرتبط بشكل وثيق بحركة النمو المتصاعدة في الاقتصاد الإماراتي، كما يعتبر مؤشراً رئيسياً على حجم التوسع في الاستثمارات والمشاريع الجديدة في السوق المحلي، بما يشمل كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وتوقع أن يبلغ الإنفاق الإعلاني في الإمارات 8.56 مليارات درهم هذا العام بحسب تقديرات أولية، بنمو سنوي متوقع يصل إلى 7% مقارنة مع 2022. وأوضح رفول إنه من المتوقع أن يستحوذ الإعلان الرقمي على حصة 3.6 مليارات درهم من إجمالي الإنفاق الإعلاني السنوي 2023، فيما يستحوذ الإعلان التقليدي أو المنظم على نحو 4.9 مليارات درهم، والتي تشمل الإعلانات المرئية والمسموعة (السينما والصحف والمجلات والراديو والتلفزيون).

دبي ترسخ مكانتها عاصمة الإعلان في العالم العربي

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