الإمارات تتبوأ مرتبة الصدارة عربياً والمركز 10 عالمياً على مؤشر المخاطر

المصدر: دبي - البيان

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تبوأت دولة الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والمركز العاشر من بين 153 دولة في مؤشر مخاطر الدول، الذي تصدره مؤسسة «غلوبال داتا» للأبحاث. وأفاد التقرير بأن درجة مخاطرها كانت الأقل وفقاً للمعايير البيئية السياسية، ومعايير الاقتصاد الكلي، والمخاطر الاجتماعية والبيئية، مقارنة مع متوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن لصناعة النفط والغاز التي تقدر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و13% من إجمالي الصادرات، دوراً مهماً في اقتصاد البلاد. وأرجعت «غلوبال داتا» النمو القوي في الإمارات العام الماضي لارتفاع أسعار النفط، حيث استحوذت الإمارات على 7.2% من احتياطيات النفط، و4% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم 2021.

وتعكس خطة الحكومة لاستثمار 2.7 مليار دولار، لمضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول 2031، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري التي تركز على التصنيع والغذاء، والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، رغبة الحكومة في التحول إلى مزيد من التنوع الاقتصادي.

وأسهمت قطاعات التعدين والتصنيع والمرافق 31.2% من إجمالي القيمة المضافة العام الماضي، تلتها قطاعات الوساطة المالية والعقارات والأنشطة التجارية بنحو 22%.

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