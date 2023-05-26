أبوظبي تتصدر التصنيف السيادي خليجياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تصدرت أبوظبي التصنيف السيادي على مستوى دول مجلس التعاون حسبما كشف موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت.

وقالت وكالة موديز إن تصنيفها Aa2 مدعوم بميزانية أبوظبي القوية وصافي مركز الدائن وبالمثل، يعكس تصنيف فيتش AA ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي والمعايير المالية والخارجية القوية.

وتمتلك أبوظبي، أعلى تصنيف سيادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتمد وكالات التصنيف الثلاث أنظمة متشابهة، على الرغم من وجود اختلافات في طريقة نقل تصنيفاتها.

والتصنيف الائتماني السيادي هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة. ويتم تطبيقه على جميع السندات الصادرة عن الحكومة.

وتعد التصنيفات أدلة مهمة للمستثمرين المؤسسيين حول العالم الذين يستخدمونها كمعايير. والعديد من صناديق التقاعد، على سبيل المثال، مقيدة بقوانينها للاستثمار فقط في ائتمانات الدرجة الاستثمارية، ويمكن لإعادة التقييم أن تحرك الأسواق.

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