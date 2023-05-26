«جود كاميل للاستثمار» تستعد للكشف عن مشروع بـ3.67 مليارات درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعدّ شركة «جود كاميل للاستثمار» التي تتخذ من دبي مقراً لها؛ للكشف عن مشروعها الجديدة في دبي، والمتمثل بمجمّع متكامل بتكلفة مليار دولار (3.67 مليارات درهم) في يوم 22 يونيو 2023. وسيشكّل المشروع الرائد إضافة فريدة من نوعها، تُعزّز أفق دبي ذي الصروح الأيقونيّة، وذلك بفضل المزايا المعماريّة الاستثنائيّة للمشروع، ومرافق الراحة والترفيه ذات المستوى العالمي.

وقبل إطلاق المشروع بشكل رسمي؛ دشّن الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومؤسسات الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم للمشروعات العمرانيّة والصناعيّة، أمس الموقع الإلكتروني الخاص بشركة «جود كاميل للاستثمار» www.goodcameldubai.com، والذي يُبرز رؤية الشركة واستراتيجيتها الرامية إلى دعم التنوّع الاقتصادي في دبي، وسيُسهم في تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وقال الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم: من دواعي سرورنا أن نُسهم اليوم في مسيرة تعزيز معايير الجودة في مختلف المجالات في إمارة دبي. وإنّنا نستلهم هذا الطموح من رؤية القيادة الرشيدة للإمارة.

نؤكّد التزامنا بدعم خطة دبي الحضريّة 2040، وتماشياً مع ذلك نخطّط لإطلاق مشروع تطويري عالي المستوى في الإمارة، سيتميّز بهندسته المعماريّة الفريدة. وصلنا في الوقت الراهن إلى المرحلة النهائيّة من المخطط الرئيسي، وسنكشف مزيد من التفاصيل في 22 يونيو.

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