«إندكس دبي» يؤكد ازدهار قطاع التصميم الداخلي

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت أمس فعاليات معرض ومؤتمر إندكس، الملتقى الأبرز لخبراء التصميم الداخلي وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات، حيث شهدت نسخة عام 2023 نمواً ملحوظاً في المشاركات الدولية من أبرز الأسواق، بما فيها إيطاليا وتركيا ورومانيا، فضلاً عن زيادة عدد الشركات المحلية التي تحمل شعار «صُنع في الإمارات»، وتمثل هذه إشارات قوية على ازدهار القطاع.

وتم أمس الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة إندكس للطلاب، وهي تحدٍّ يجمع طلاب الجامعة في دولة الإمارات لدعم الجيل القادم من المهندسين المعماريين والمصممين.

وجاءت المسابقة برعاية شركة فيترا، وتحت إشراف لجنة تضم تسعة من أبرز دور التصميم، بما فيها بيشوب ديزاين ورور وكريستينا زانيك للاستشارات ووودز باجوت وديوان وآركيتيكس + إنجينيرز وفور سبيس ديزاين وبراند كرياتيف ودبي دبليو بي وجينسلر.

وحاز 10 فائزين برامج تدريب داخلي في دور التصميم الرائدة في المنطقة. وتمحورت المسابقة حول منح الطلاب تحدياً لتصميم حمام خاص بأحد المشاهير من اختيارهم، لتشهد المسابقة أجواءً حماسية على طريقة «ذا فويس»، حيث تنافست دور التصميم فيما بينها لاستقطاب الطلاب الموهوبين إليها.

واستمرت المسابقة لمدة شهر كامل في صالة عرض فيترا. ويعود معرض إندكس، إلى جانب كل من معارض الفنادق والترفيه وووركسبيس، إلى مركز دبي التجاري العالمي العام المقبل في الفترة من 28 إلى 30 مايو 2024.

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