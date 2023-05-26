3 % نمو إيرادات الفنادق بعجمان خلال الربع الأول

المصدر: (عجمان - وام)

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سجلت المنشآت الفندقية في إمارة عجمان نمواً ملحوظاً في إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس النجاح المستمر لصناعة السياحة في الإمارة.

ووفقاً للأرقام الرسمية فقد بلغت نسبة النمو في إيرادات الفنادق 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهمت التطبيقات والخدمات الذكية الحديثة في إمارة عجمان بمختلف اللغات على الزيادة في أعداد الزوار خلال الربع الأول للعام الحالي، مما جعلها وجهة سياحية جاذبة.

وأكد محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، الحرص على مواكبة التطور التقني بشكلٍ مستمر، وتعمل على توفير أفضل الخدمات الذكية بهدف رفع معدلات رضا الزوار والسياح بالإمارة وتحقيق سعادتهم، فضلاً عن تعزيز وتسهيل تجربتهم السياحية بطريقة مشوقة ومميزة، وتسليط الضوء على الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تقدمها سياحة عجمان، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة سرعتها والحصول على قاعدة بيانات شاملة عن المتعاملين وزوار الإمارة.

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