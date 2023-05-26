8088 شكوى بقطاع الاتصالات في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغ عدد شكاوى الاتصالات في القطاع المحلي 8088 شكوى تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الخدمات المقدمة من المشغلين المحليين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وقد تراوحت نسب الإغلاق وحل الشكاوى بين 97 و100%.

وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى المسجلة لدى الهيئة بأن الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي شهدت نمواً بنسبة 2.6% في إجمالي الشكاوى المقدمة مقابل حوالي 7875 شكوى عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق التوزيع الشهري لحركة الشكاوى خلال الفترة المسجلة في 2023 كان شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى تلاه شهر مارس 2027 شكوى، فيما سجل شهر فبراير 1953 شكوى، بينما كان شهر أبريل هو الأقل في عدد الشكاوى المقدمة للهيئة بحوالي 1771 شكوى.

وأوضح التقرير أن نسبة الرضا عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى خلال الأشهر الأربعة تراوحت بين 67.3% و73.3%، بينما كانت نسبة عدم الرضا عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6.8 و15%، بينما كانت نسبة حيادية العملاء بشأن الحلول ما بين 17.7 و20% عن تلك الفترة.

وتطبق الهيئة منظومة متطورة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتلقي شكاوى العملاء بشكل فوري بما يقلص فترات الاستجابة وترتكز شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة، والذي يحوز الحصة الأكبر من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة.

وبلغ عدد خدمات الهواتف المتحركة بالدولة إجمالي 20.4 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري وفق النتائج المالية الربعية لمشغلي الاتصالات بواقع حصة 12.2 مليون مشترك في خدمات «اتصالات» و8.2 ملايين مشترك في خدمات «دو».

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