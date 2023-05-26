460 مليار درهم الطلب الإجمالي على طرح «أدنوك للإمداد والخدمات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «أدنوك» استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة التي تلعب دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم.

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19 % من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15 % لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية حوالي 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار) لشركة «أدنوك».

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد على 460 مليار درهم (125 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وتعد «أدنوك للإمداد والخدمات» الشركة السادسة التي تطرح «أدنوك» حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأعوام الخمس الماضية، ويأتي بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» و«فرتيجلوب» و«بروج» و«أدنوك للغاز»، مما يعزز دور «أدنوك» المحوري كمحفز رئيس لتنويع ونمو أسواق المال في الإمارات وأبوظبي ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها «أدنوك» مجتمعةً حتى الآن 29.38 مليار درهم (8 مليارات دولار) محققة طلباً إجمالياً تجاوز 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار) مما يدعم استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

نمو

وتمتلك «أدنوك للإمداد والخدمات» سجلاً حافلاً بالنجاح في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي والتميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية، فوفقاً للنتائج المالية غير المدققة، التي تعكس الاستحواذ على شركة «زاخر مارين إنترناشونال» في عام 2022، بلغت إيرادات الشركة 8.4 مليارات درهم) ـ (2.3 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2.2 مليار درهم ( 599.3 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما زادت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز الـ20 % خلال الأعوام 2017 - 2022.

وتنفذ «أدنوك للإمداد والخدمات» استراتيجية تهدف لتوسعة نطاق أعمالها تستند إلى برنامج متوسط المدى لزيادة المصاريف الرأسمالية تصل قيمته إلى 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يوفر للمستثمرين فرص نمو جاذبة ومهمة.

توزيعات

وتهدف الشركة إلى دفع توزيعات أرباح تبلغ قيمتها 716 مليون درهم (195 مليون دولار) عن الربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 (أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار). كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 % سنوياً على المدى المتوسط.ويتوقع الإدراج بسوق أبوظبي في 1 يونيو. وعند الإدراج، ستستمر «أدنوك» في امتلاك حصة أغلبية في «أدنوك للإمداد والخدمات» تبلغ 81 % في الشركة.

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