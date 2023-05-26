اتفاق تعاون بين «كيزاد للمجمعات» و«أبوظبي لخدمات الطاقة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «كيزاد للمجمعات»، شركة الاستثمار العقاري المتخصصة في تطوير وتشغيل الحلول السكنية للموظفين، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «أبوظبي لخدمات الطاقة»، الشركة المتخصصة في بناء قدرات كفاءة الطاقة والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، لتعزيز مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة في أبوظبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور المهندس أحمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، من قبل عبدالعزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لـ«كيزاد للمجمعات»، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي لخدمات الطاقة».

وتهدف الشراكة إلى توسيع أفق التعاون المشترك بين الشركتين، لدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تستهدف تحقيق وفورات تصل إلى 22 % من الكهرباء، و32 % من المياه، كما تتماشى المذكرة مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021 - 2023.

وبموجب المذكرة، ستقوم «أبوظبي لخدمات الطاقة» بوصفها جهة مطورة، باستكشاف فرص تعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء بالمرافق التابعة لـ«كيزاد للمجمعات»، وتقييم أنماط الاستهلاك الحالية.

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