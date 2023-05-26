«مصرف عجمان» و«تعليم» يقودان ارتفاعات 19 شركة بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «مصرف عجمان» و«الخليج للملاحة» على نصف سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة جاوزت 185.5 مليون درهم، بنسبة 50.54 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 367 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3525.81 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.12 %، وقاد سهما «مصرف عجمان» و«تعليم» مكاسب 19 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسبتي 4 % و2.96 % على التوالي، وقفز سهم «المزايا القابضة» بنسبة 14.5 % بالحد الأقصى. وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم تكافل الإمارات 3.8%، وسوق دبي المالي 2.16 %، والخليج للملاحة 2.1 %، وإعمار العقارية 0.51 %.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9400.52 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.67%. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 9.5 %، وحياة للتأمين 4.7 %، وإيزي ليس 4.4 %، وميثاق للتأمين 3.4%، وأي دي سي كوربوريشن 1.6 %، وغذاء القابضة 1.55%، وأمريكانا للمطاعم 0.79 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 203.9 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً أكثر من 87.27 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ملتيبلاي» 49.6 مليون درهم.

وتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالأسواق المحلية 3.29 تريليونات درهم. وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.682 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و615.17 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 18.09 ألف صفقة، شملت 376.56 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 173.09 مليون سهم في سوق أبوظبي، و203.47 ملايين سهم في سوق دبي. وبلغت السيولة 1.24 مليار درهم، توزعت بين 875.23 مليون درهم في سوق أبوظبي، و367.01 مليون درهم بسوق دبي.

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