مركز دبي للتحكيم الدولي يطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص والذي ينظمه المركز للارتقاء بإمكانات وخبرات المحكمين والقانونين وكافة المهتمين في التحكيم في المنطقة. وخلال البرنامج سيقدم نخبة من المتمرسين في مجال التحكيم، معرفتهم الأكاديمية والقانونية مع أمثلة عملية من تجاربهم التحكيمية.

وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تزويد العاملين في المجال القانوني والتحكيم بالمعلومات الأساسية والمهارات العملية للتعامل مع قضايا التحكيم وفقاً لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي.

وستُعقد الدورة التدريبية الأولى، باللغة الإنجليزية، بين 29 ـ 30 مايو 2023، في مقر غرف دبي، على أن يعقد نفس البرنامج التدريبي باللغة العربية في اليومين التاليين، بحيث تشمل تقديم المحتوى ذاته.

وتُعد هذه الدورات التدريبية جزءاً من برنامج مركز دبي للتحكيم الدولي المكثف المُصمم خصيصاً لتطوير مهارات للمحكمين، والاستشاريين، وخبراء القانون، وطلبة الحقوق وذلك على ثلاث مراحل مختلفة علاوة على ذلك، ستقوم مجموعة خبراء من أشهر ممارسي التحكيم بتقديم أفكار ورؤى واستراتيجيات عملية لمواجهة تحديات وعقبات التحكيم بكل فاعلية.

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