«شيميرا» تطلق صندوقاً استثمارياً يتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي، أمس، عن إطلاق صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول»، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني وحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، سيتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

أرباح

وستبدأ فترة الاكتتاب الأولي في وحدات الصندوق من 29 مايو وتستمر حتى 2 يونيو. ومن المخطط إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 5 يونيو 2023، وهو من فئة (ب) ذات العائد الموزع. وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يحققها مرتين سنوياً كلما توفرت.

ويمثل صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول» ثامن صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P China Hong Kong-Listed Shariah Liquid 35/‏20 Capped Index، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة «S&P Dow Jones Indices» لقياس أداء 30 شركة من الشركات الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، إن إطلاق شركة شيميرا كابيتال صندوقها الحادي عشر من نوعه سيوفر للمستثمرين فرص الاستثمار في أحد أكبر الأسواق في العالم وأسرعها نمواً على مستوى آسيا.

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