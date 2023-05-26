423 رخصة بمناطق التطوير الخاصة في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2023، تمثل في اعتماد نحو 423 رخصة في مناطق التطوير الخاصة، من خلال إدارة الترخيص بدائرة «تراخيص»، بمعدل نمو بلغ %26 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص: إن الدائرة نفذت عدداً من المبادرات، منذ بداية العام الجاري، بهدف تحقيق معدلات نمو إيجابية متنامية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة التابعة لها، مشيراً إلى الجهود الحثيثة، التي تبذلها إدارة الترخيص لصالح رواد الأعمال من الأفراد والشركات، من خلال حزم التسهيلات، التي تساعد على إرساء نهج جديد لريادة الأعمال قائم على تبني رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً مستداماً لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

ولفت المهندس بالهول إلى حرص الدائرة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، وأضاف: «سعياً إلى دعم مجال الاقتصاد المست دام، بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي عن طريق تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، تسعى دائرة تراخيص إلى تطوير وتوسيع الخدمات لمصلحة الأفراد والشركات، وترسيخ المكانة المتفردة، التي تحتلها دبي في مجال الأعمال».

12 ألف معاملة

وأشارت الإحصاءات، التي أصدرتها دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، إلى إنجاز أكثر من 12 ألف معاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أكدت الأرقام نمو نسبة الإقبال على معاملات الخدمات الحكومية، حيث أشارت التقارير إلى إنجاز نحو 8 آلاف معاملة للحصول على خدمات هذه الفئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت %9 عن الفترة نفسها، خلال العام الماضي، حيث جاءت خدمة إصدار بطاقة الصحة المهنية في المرتبة الأولى بمعدل 3314 معاملة، كما تم التقديم على خدمة إصدار إقامة عمل جديدة بواقع 1796 معاملة، وكذلك خدمة تجديد إقامة عمل بواقع 689 معاملة.

وعلى صعيد خدمات الرخص المحلية، التي تقدمها «تراخيص» لمتعامليها فقد ارتفعت نسبة الإقبال على هذه الخدمات بمعدل 6 %، لتصل إلى 4076 معاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 2023، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 1580 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 717 معاملة.

وتابع بالهول: «إجمالاً احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 151 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية نخلة جميرا، ثم قرية جميرا الدائرية يتبعها سوق التنين».

وأوضح الرئيس التنفيذي لتراخيص أن الدائرة حريصة على دعم وتسريع وتيرة الأعمال عن طريق تقديم الخدمات المطلوبة بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على دبي وجهة جاذبة للمستثمرين، وخصوصاً في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاص، التي تخضع لإشراف الدائرة، لافتاً إلى وصول إجمالي المعاملات الخاصة بالمناطق الحرة إلى 862 معاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 61 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت التقارير إلى حجز أكثر من 181 اسماً تجارياً جديداً، خلال الربع الأول من 2023 في مناطق التطوير الخاصة، التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بواقع نمو بلغ 82 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بالهول: دائرة «تراخيص» تطمح إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي وجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية .

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