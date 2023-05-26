«بروبرتي فايندر» تطلق تجربة «البحث عن المنزل من السماء» الأولى من نوعها

المصدر: (دبي - البيان)

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يواصل قطاع العقارات في دبي نموه المتسارع مع طرح الكثير من العقارات الجديدة والاستثمارات الكبيرة التي تمهد الطريق لحقبة جديدة من تقنيات البحث عن منزل في دولة الإمارات. وفي هذا السياق كشفت بروبرتي فايندر، منصة التكنولوجيا العقارية عن تجربة فريدة من نوعها للبحث عن المنزل، عبر مقطع فيديو مميز ضمن حملة العلامة التجارية الجديدة يقدم لمحة سريعة وشاملة عن أول تجربة من نوعها للبحث عن المنزل من السماء «سكاي هوم سيرش» قدمها اليوتيوبر «مو فلوقز».

ينطلق مو فلوقز (محمد بيراغداري) في رحلة بالقفز المظلي في سماء دبي لمشاهدة مجموعة واسعة من خيارات المنازل المتاحة، في تجربة فريدة من نوعها للبحث عن المنزل. ويظهر مو فلوقز في الفيديو متحمساً لإيجاد منزله المثالي الذي يطمح بأن يكون واسعاً ومريحاً وفي المنطقة التي يبحث عنها، حيث نجح في رحلته الممتعة للبحث عن المنزل من السماء بمساعدة أحد الوسطاء العقاريين المتخصصين «سوبر إيجنت» من بروبرتي فايندر، في إيجاد منزل أحلامه.

وقالت سيفجي غور، الرئيس التنفيذي للتسويق في بروبرتي فايندر: «نحرص في بروبرتي فايندر على مساعدة الناس في رحلة البحث عن منزل أحلامهم. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر منصة تقدم أكبر عدد من العقارات المتوفرة في السوق. وهذا ما نقدمه في بروبرتي فايندر، حيث نعرض أكثر المنازل تميزاً في الإمارات.

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