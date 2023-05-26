تحديثات فورية للشحن من محطة جدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت منصة «كارجوس كوميونيتي» من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لوحة بيانات جديدة لخطوط الشحن من محطة الشركة في جدة، بهدف التحول الرقمي الكامل لتجربة المتعاملين، حيث أصبح نظام «كارجوس كوميونيتي» الآن أحد أكثر أنظمة مجتمعات الموانئ تقدماً في المملكة العربية السعودية.

ويتيح ذلك لخطوط الشحن الاطلاع الفوري على تحديثات فورية لحالة أي سفينة مسجلة خارجة من المحطة أو قادمة إليها، بطريقة مبسطة وسلسة وفعالة من حيث التكلفة، كما يشتمل النظام على ميزات إدارة الحاويات، التي توفر للمستخدمين إمكانية التحقق من أوضاع حاوياتهم، وتحديث المعلومات المتعلقة بالإيقاف والحجز والتخليص.

وقال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات، حلول التجارة الرقمية لدى «دي بي ورلد»: «نفخر بتقديم أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى المنطقة، ونحن متحمسون لإطلاق لوحة البيانات الجديدة من نظام «كارجوس كوميونيتي» في محطة جدة، والتي نقدم لمتعاملينا من خلالها رؤية تجارية تنافسية لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق، والآن أصبح بإمكان خطوط الشحن العاملة في جدة إنشاء تقارير مخصصة بسرعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز