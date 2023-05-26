خفض انبعاثات العمليات 5 % في 2022

المصدر: دبي - البيان

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خفّضت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» انبعاثات الكربون المباشرة من عملياتها العالمية بنسبة 5 % في العام الماضي، وفقاً لتقريرها الأخير الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يعكس تقدمها نحو هدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

أكد تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بممارسات الأعمال المستدامة وتم تطويره وفقاً لأحدث معايير «المبادرة العالمية للتقارير» (GRI).

وخلال عام 2022، عزَّزت «دي بي ورلد» الإطار الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وأطلقت مجلس الاستدامة التنفيذي الذي يهدف إلى تقديم التوجيه الإستراتيجي فيما يتعلق باستراتيجية الاستدامة للمجموعة وضوابط الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها بين المخاطر ضمن سجل مخاطر الشركة. كما نشرت أول تقرير مستقل خاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021، ما يمثل أحد أهم الإنجازات بأعمال الشركة.

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