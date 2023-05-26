هوية جديدة لجمعية الإمارات لريادة الأعمال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين عن تغيير مسماها الرسمي إلى «جمعية الإمارات لريادة الأعمال» وذلك بموجب القرار الوزاري 102 لعام 2023 بشأن تعديل مسمى الجمعية والصادر من وزارة تنمية المجتمع.

وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن الإعلان عن المسمى الجديد للجمعية يأتي تزامناً مع إطلاق الهوية الجديدة التي تتضمن السعي لاستدامة ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير وتنمية مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات، ولتشمل آفاق الجمعية كافة رواد الأعمال المواطنين والمقيمين.

كانت الجمعية عقدت اجتماع العمومية العادية مؤخراً لاستعراض ملخص التقرير الإداري والمالي لسنة 2023 إضافة إلى البرامج والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية.

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