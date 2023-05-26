ترخيص «خدمات الدفع للتجزئة والبطاقات» لـ«إنستانت كاش»

المصدر: (دبي - وام)

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حصلت «إنستانت كاش»، المزود الرائد لخدمات التحويلات المالية على مستوى المنطقة، التابع لشركة التكنولوجيا المالية «فينتكس» المنضوية تحت مظلة «مجموعة بريد الإمارات»، على ترخيص «نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات» من الفئة الثانية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتصبح بذلك المزود الأول لخدمات التحويلات المالية الحاصل على هذا الترخيص في الدولة.

ويسمح الترخيص للشركة بتوسيع نطاق خدماتها ضمن قطاع التحويلات المالية، كما يمهد الطريق للمزيد من التوسع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ويسهم هذا الترخيص في ترسيخ حضور الشركة في السوق من خلال تعزيز علاقتها مع الشركاء.

وأعرب أحمد العوضي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «فينتكس» رئيس مجلس إدارة «إنستانت كاش»، عن فخره بكون «إنستانت كاش» أولى شركات الخدمات المالية التي حصلت على الترخيص من المصرف المركزي .

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