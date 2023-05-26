مشروع لاسترداد الحرارة المهدرة بمصنع لافارج الإمارات للإسمنت

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أعلنت «إنجي لحلول الطاقة»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال حلول الطاقة المستدامة، عن المباشرة بأعمال بناء مشروعها لاسترداد الحرارة المهدرة، بقدرة 10 ميجاواط في مصنع الإسمنت التابع لشركة لافارج الإمارات للإسمنت في الفجيرة، والذي من المتوقع أن يولد أول كيلوواط ساعي، بحلول نهاية عام 2023.

وكانت الشركة لافارج الإمارات للإسمنت، وقعت العام الماضي عقداً بنظام البناء والتشغيل والتحويل لمدة 10 سنوات مع إنجي لحلول الطاقة لتصميم وتمويل وبناء وإدارة عمليات نظام مشروع استرداد الحرارة المهدرة، بقدرة 10 ميجاواط، ضمن لافارج الإمارات للإسمنت في الفجيرة.

وسيساعد نظام دورة رانكين العضوية على تجنب إطلاق 29 كيلو طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 28% بكمية الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.

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