«ديار» تطلق مشروع «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة «ديار» للتطوير مشروع «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز»، مشروع الشقق الفندقية الفاخرة الذي يتولى تشغيله فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

ويقع المشروع بمنطقة الفرجان. ويشكل ثاني مشاريع «ديار» في المنطقة ضمن محفظة مشاريع، بقيمة 300 مليون درهم، ورابع مشاريعها العقارية، التي تتولى إدارتها فنادق ومنتجعات ميلينيوم، بعد ميلينيوم أتريا الخليج التجاري، ومون روز في مجمع دبي للعلوم وميلينيوم البرشاء. وقال فهد كاظم، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ميلينيوم: «تبقى دبي إحدى أكثر الأسواق السكنية ديناميكية وتفضيلاً على مستوى العالم، ويسعدنا أن نسهم بدعم هذا القطاع».

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