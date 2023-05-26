«إنفستوبيا» تطلق شراكة مع اتحاد الصناعات الهندية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن إطلاق شراكة جديدة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوي المعرفي، والترويج عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية، والإماراتية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة.

شهد التوقيع، الذي جرى في العاصمة الهندية نيودلهي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقع المذكرة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية.

وتتضمن المذكرة مشاركة اتحاد الصناعات الهندية في النسخة الثالثة للمؤتمر السنوي لـ«إنفستوبيا»، المقرر عقدها في الإمارات بين 28 إلى 29 فبراير 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز