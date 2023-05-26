10 آلاف زائر و281 جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم ملتقى الاستثمار السنوي 2023 أعماله، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بنجاح كبير، واستقطب الملتقى 10313 زائراً من 175 دولة، وشهد الحدث سلسلة من 281 جلسة حوارية، ونقاشات متخصصة مستفيضة، ضمت 693 متحدثاً، إضافة إلى انعقاد المعرض المرافق له، ونظم الملتقى هذا العام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض من 8 إلى 10 مايو.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «حقق ملتقى الاستثمار هذا العام نجاحاً كبيراً، حيث قدّم منصة رائدة لقادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين للالتقاء تحت سقف واحد للنقاش واستكشاف سبل جديدة للتعاون والاستثمار، ومع التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم والتطور المتسارع لمشهد الاقتصاد العالمي بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف الجهود العالمية لتطوير حلول مبتكرة لهذه التحديات.

وفي الملتقى هذا العام لمسنا بشكل مباشر النتائج الإيجابية التي من الممكن أن يحققها التعاون والابتكار، ومن خلال النقاشات المثمرة والعروض التقديمية والاتفاقيات التجارية، التي تم إبرامها، عكس الملتقى الإمكانات الهائلة للتعاون الدولي، وإننا على ثقة بأن العلاقات والشراكات، التي تم توقيعها ضمن الملتقى ستسهم في خلق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، كما نتطلع لرؤية ثمار جهودنا الجماعية في المرحلة المقبلة».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يعكس نجاح الملتقى مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً للأعمال والاستثمارات والمواهب، بالإضافة إلى دورها في قيادة الأجندة والحوارات للتعامل مع التحديات والفرص الحالية والمستقبلية».

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