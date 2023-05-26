«شروق» تكشف عن «أجوان» بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) عن إطلاق «مشروع خورفكان السكني» (أجوان)، المجمع السكني الفاخر الذي يقع على ساحل مدينة خورفكان. ويتضمن المشروع أول حديقة مائية في المنطقة الشرقية، ويستلهم تصميمه ومرافقه الخدمية من الطبيعة الساحرة لخورفكان، كما يفتح فرصاً استثمارية جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة.

واستوحت «شروق» اسم «أجوان» من موقع المشروع، الذي يمتد على مساحة 65,269 متراً مربعاً، بين ميناء وشاطئ خورفكان والمشهد الجبلي، وتعني كلمة «أجوان» المسطحات المائية الصغيرة، وتتطلع أن تدمج تجربة السكن والإقامة في المشروع مع فرص الاستمتاع بأجواء المغامرات وألعاب المنزلقات والرياضات المائية والشاطئ المفتوح والمسابح، التي تتيحها الحديقة المائية في المنطقة، ومرافق المجمع.

ويضم مشروع «أجوان» ستة مبانٍ سكنية تتضمن 184 وحدة تضم شققاً من غرفتين و3 و3 غرف وصالة، إضافة إلى شقق دوبلكس من طابقين بثلاث وأربع غرف. جاء ذلك خلال المشاركة في «إيكرس 2023». وقال أحمد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»: يأتي «أجوان» ضمن استراتيجية متكاملة تتطلع للاستثمار بالفرص التي تمتلكها المدينة، وتحقق توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في النهوض بالمنطقة الشرقية، وتقديم إمارة الشارقة من مختلف أوجهها السياحية والثقافية والاستثمارية.

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