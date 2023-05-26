انطلاق معرض «إيكرس 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثامنة من معرض الشارقة العقاري- «إيكرس 2023»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري.

حضر الافتتاح، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة. وبعد قص الشريط، تجول الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي برفقة عبد الله سلطان العويس والحضور في أروقة الأجنحة المشاركة، واستمعوا إلى شرح من العارضين عن مشروعاتهم، كما التقوا عدداً من المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان على حسن التنظيم ومستوى الخدمات التي يوفرها المعرض للزوار والمستثمرين، والتي تعكس حرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز اقتصادي رائد لممارسة الأعمال والاستثمار ب مختلف القطاعات. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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