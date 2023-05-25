فيزا و«أبوظبي الأول» يطلقان النسخة الثانية من برنامج «هي التالية» في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية عن شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، لإطلاق النسخة الثانية من مبادرتها العالمية «هي التالية» She’s Next في دولة الإمارات.

وتمثل هذه المبادرة برنامجاً عالمياً لدعم مالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير فرص التمويل والتدريب والإرشاد. ويمكن لجميع رائدات الأعمال من مختلف القطاعات في دولة الإمارات، التقدم للانضمام إلى البرنامج، اعتباراً من اليوم، ولغاية 32 يونيو 2023. وستحصل فائزة واحدة على منحة قدرها 50,000 دولار، مع برنامج تدريب مصمم خصيصاً، فضلاً عن فرصة الوصول إلى مصادر نادي «هي التالية»، مثل مكتبة ورش العمل ومجتمع رواد الأعمال.

وقالت سليمة جوتيفا نائب الرئيس ومدير Visa في دولة الإمارات: «نحن فخورون بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «هي التالية» في دولة الإمارات، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول».

وتتضمن أبرز نتائج الدراسة:

• تحديات متعلقة بإدارة الأعمال التجارية: جاء قبول المدفوعات الرقمية في صدارة التحديات (76 % من المشاركات في الاستطلاع)، يليه محدودية الدعم الأسري (75 %)، ومن ثم التوازن بين العمل والحياة الشخصية (73 %).

• تحديات متعلقة بالتمويل: قالت نصف المشاركات في الدراسة تقريباً، إنهن ما زلن يواجهن صعوبات في الوصول إلى رأس المال، حيث قالت 8 من كل 10 مشاركات، إنهن أنفقن من مدخراتهن الشخصية لإطلاق أعمالهن التجارية، وأكدت 60 % منهن أن تأمين التمويل اللازم للرقمنة، يشكّل تحدياً بحد ذاته، نظراً لارتفاع التكاليف المرتبطة بتطبيق مبادرات التحول الرقمي، وضعف إدراك المستثمرين لمزاياه، وترددهم نتيجة افتقارهم إلى الخبرة التقنية الكافية.

• التمويل الإضافي: إن وجد، يتم توظيفه في التقنيات الجديدة (43 %)، والإعلان والتسويق (42 %)، وابتكار منتجات وخدمات جديدة (41 %).

• الصور النمطية: قالت 53 % من رائدات الأعمال المشاركات في الدراسة، إنهن واجهن صوراً نمطية، مثل اعتبارهن أقل كفاءة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وقيادة فرق العمل (40 %)، والنظر إليهن على أنهن أكثر انفعالاً، وأقل قدرة على الفصل بين القضايا الشخصية والأعمال (38 %).

• 72 % من الأعمال التجاري التي تديرها نساء تقبل البطاقات، وقالت 56 % من المشاركات أن الإنترنت هو قناة المبيعات الرئيسة لشركاتهن.

وقالت سارة البنعلي رئيس الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية في بنك أبوظبي الأول: يدرك البنك الدور الأساسي المنوط بالشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ولا شك أن النساء ورائدات الأعمال سيضطلعن بدور رئيس في تشكيل المستقبل من أجل النمو المستدام. ومن خلال شراكتنا مع فيزا وإطلاق مبادرة «هي التالية»، نعمل على تعزيز إمكانات رائدات الأعمال، وتقديم دعم فعلي للنساء الطموحات في تحقيق أهدافهن المستقبلية. ونحن فخورون بمواصلة دعم المبادرة، وتمكين النساء من الارتقاء بأعمالهن، والمساهمة في خلق فرص نجاح جديدة بالمجتمع.

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