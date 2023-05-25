إقبال واسع على الدورة العاشرة من معرض الترفيه بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية لتنظيم الفعاليات، أن الدورة العاشرة من معرض الترفيه بمركز دبي التجاري العالمي شهدت إقبالاً واسعاً من المهتمين بقطاع الصحة والعافية الباحثين عن أحدث المنتجات والابتكارات والرؤى والأفكار التي تسهم في إرساء معايير جديدة لمفهوم العافية في قطاع الضيافة.

وانعقد مؤتمر الترفيه والعافية في اليوم الافتتاحي للمعرض، وهو قمة ليوم واحد استضافت أبرز الأخصائيين والخبراء لمناقشة آخر مستجدات ممارسات التخصيص والاستدامة في ما يتعلق بالتجارب الترفيهية، للارتقاء بخدمات الصحة والعافية في القطاع.

وألقى محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، التي أشاد خلالها بدور التعاون الحكومي والإقبال المتزايد على السياحة العلاجية في الارتقاء بقطاعي العافية والسياحة في دولة الإمارات. وقال المهيري: «شهد قطاع العافية نمواً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية.

وتبذل هيئة الصحة بدبي قصارى جهودها لدعم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية للعافية، حيث تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً رائداً للسياحة الطبية والعلاجية، ما أثمر عن استقطاب أكثر من 670 ألف سائح في عام 2022».

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