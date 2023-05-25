«اصنع في الإمارات» يناقش النمو عبر القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تنطلق الأربعاء المقبل في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، وتستمر يومين، وتتضمن 8 جلسات مهمة تناقش النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة ودور البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية وتعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – خلال إحاطة إعلامية افتراضية نظمتها وزارة الصناعة - أن عشرات الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية سوف تستعرض منتجاتها خلال الدورة الثانية من المنتدى، مشيرة إلى مشاركة قادة القطاع الصناعي في الفعاليات.

وأضافت أن منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة، وتهدف الدورة الجديدة إلى تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل المناخي، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن المنتدى يعتبر عرساً للقطاع الصناعي يتيح لجميع الشركات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل مع صناع القرار والجهات المختصة والتي ستقدم عرضاً حول حوافزها وممكناتها ومزاياها التنافسية، إضافة إلى فرصة تبادل الخبرات مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية ومؤسسات التصنيع الكبرى والتي تستعرض خططها الشرائية والتمويلية.

منصة دولية

وقالت: إن المنتدى يوفر منصة دولية مهمة للاستماع إلى آراء خبراء الصناعة وقادة القطاع حول مجموعة من الحلول والفرص والممكنات في القطاع الصناعي، بما في ذلك أحدث التوجهات في الأتمتة الصناعية، ودور التكنولوجيا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وأهمية الاستدامة في القطاع، كما تتيح منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سوف تنظم حفلاً لتوزيع «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية الرائدة والأفراد الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في الإمارات.

جلسات متخصصة

ويتضمن اليوم الأول من المنتدى 3 جلسات رئيسية، تناقش الأولى أهمية البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية، ويشارك فيها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، آناكارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» الإمارات.

وتتناول الثانية آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات، ويشارك فيها كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقام الجلسة الثالثة تحت عنوان «الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28»، وتتناول سبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، ويشارك فيها ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، والمهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، وألان سميث الرئيس التنفيذي، لمجموعة «أغذية»، سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

النمو الصناعي

ويتضمن اليوم الثاني 5 جلسات، الأولى بعنوان «النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة»، ويشارك فيها عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة.

وتناقش الثانية أهمية المناطق الصناعية والدور المهم الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، تحت عنوان «دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني»، ويشارك فيها شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لـمناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد)، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وتتناول الثالثة أهمية حلول التمويل المبتكرة في دفع عجلة النمو وتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات وضمان نموها، تحت عنوان «حلول التمويل المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية». وتتناول الجلسة الرابعة نموذج دولة الإمارات كبيئة مثالية وجاذبة للأعمال والاستثمار، في جلسة بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر».

ويختتم اليوم الثاني بجلسة نقاشية خاصة حول «المواهب الوطنية في القطاع الخاص»، ويشارك فيها عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري «أدنوك».

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