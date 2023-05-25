مؤتمر في دبي يبحث تقنيات سلسلة التوريد المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، أول قمة لتكنولوجيا سلسلة التوريد في المنطقة، بعنوان «صياغة المستقبل القائم على التكنولوجيا»، في فندق جروفينور هاوس بدبي، حيث تمت مناقشة الروبوتيكس، والذكاء الاصطناعي والفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ورأس المال الاستثماري لمستقبل سلاسل التوريد العالمية.

وألقى توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع، كلمة ترحيبية في القمة، حيث قال: كان حجم السوق ونمو الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد ملحوظاً، ووفقاً للتقارير الأخيرة، فمن المتوقع أن تصل القيمة الاقتصادية المحتملة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد العالمية إلى 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وتابع: يوضح النمو الهائل لتكنولوجيا سلسلة التوريد الأهمية القصوى لهذا القطاع ودور للتكنولوجيا في إحداث ثورة فيها، وعلى الرغم من أن هذه القمة عالمية بطبيعتها، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الوجهة المناسبة لقمة تكنولوجيا سلسلة التوريد، خصوصاً دولة الإمارات، حيث يخلق التقارب بين القطاعات المتنوعة والتكنولوجيا المتطورة بيئة مثالية لتعزيز الابتكار وتطوير حلول سلسلة التوريد، وإن الموقع المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب القيادة الحكيمة، دفعت الأمة إلى طليعة التجارة العالمية، لتصبح نقطة جذب للشركات متعددة الجنسيات ورواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة.

وتناولت الجلسة الرئيسية التي تحدث فيها داميون شيلتون، المدير التنفيذي لشركة أجيليتي روبوتيكس، القوة التحويلية للروبوتات والأتمتة، وقال:إن روبوتنا «ديجيت» هو أول روبوت متعدد الأغراض يركز على الإنسان ومصنوع للعمل اللوجستي.

وركزت الجلسة الأولى على التحديات والفرص التي تواجه شركات سلسلة التوريد أثناء تكيفها مع المشهد التشغيلي والتكنولوجي المتغير. وأدار الجلسة شاروبريا شاهال، مدير الهلال للمشاريع التطويرية التابعة لشركة الهلال للمشاريع، واستضاف كل من عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات – المجمّعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد – الإمارات، وأندرو هود، كبير المسؤولين التجاريين في شركة غلفتينر المحدودة، وبول ج. جالي، مدير محفظة «إيه بي مولر كابيتال»، وغوستافو لاسيتيرا، مدير مشارك أول، «إيه إل جي ترانسبورت أند انفرستركتور»، حيث ناقشوا الاستراتيجيات الرئيسية وأفضل الممارسات لتحديث وتحسين سلاسل التوريد لتلبية متطلبات المستقبل.

ودارت النقاشات خلال الجلسة الثانية حول استكشاف المستقبل التكنولوجي التحويلي لسلسلة التوريد، وكيف ستؤثر التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، على القطاع وتحدث ثورة فيه.

وتحدثت الجلسة الثالثة عن الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحسين توصيل الميل الأخير، وهي الجزء الأخير والأكثر أهمية في سلسلة التوريد.

وركزت الجلسة النهائية على الدور المتزايد لرأس المال الاستثماري في نمو وتطوير تكنولوجيا سلسلة التوريد.

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