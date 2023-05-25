"دي بي ورلد" تخفض إجمالي انبعاثات الكربون من عملياتها العالمية 5%

المصدر: البيان

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خفّضت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) انبعاثات الكربون المباشرة من عملياتها العالمية بنسبة 5% في العام الماضي، وفقاً لتقريرها الأخير الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يعكس تقدمها نحو هدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

ويوضح تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الذي نُشر اليوم، مدى التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بممارسات الأعمال المستدامة وتم تطويره وفقاً لأحدث معايير "المبادرة العالمية للتقارير" (GRI).

وخلال عام 2022، عزَّزت "دي بي ورلد" الإطار الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وأطلقت مجلس الاستدامة التنفيذي الذي يهدف إلى تقديم التوجيه الإستراتيجي فيما يتعلق بإستراتيجية الاستدامة للمجموعة وضوابط الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها بين المخاطر ضمن سجل مخاطر الشركة. كما قامت الشركة بنشر أول تقرير مستقل خاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021، وهو ما يمثل أحد أهم الانجازات في أعمال الشركة.

وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "نؤمن في "دي بي ورلد" بتحقيق المرونة وبناء مستقبل ذكي ومستدام يصنع تأثيراً مجتمعياً طويل المدى. وفي عام 2022، شهدنا استمراراً لرياح عالمية غير مواتية، بيد أن ذلك دفعنا إلى إيجاد آفاق جديدة من التعاون. وأنا فخورة بنجاحنا في خفض انبعاثاتنا الكربونية المباشرة بنسبة 5%، وزيادة مساهماتنا المجتمعية بشكل كبير. إننا ندرك تماماً حجم تأثيرنا في مجتمعاتنا ونستمر في مراعاة استخدامنا للموارد بشكل مسؤول فيما يتعلق بجميع القضايا، ابتداءاً بالتعليم وانتهاءاً بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما يتماشى مع خارطة طريقنا الواضحة نحو المستقبل".

لقد عملت "دي بي ورلد" على تعزيز علاقاتها مع شركائها من أجل تعزيز ركيزتين أساسيتين من ركائزها الجوهرية، وهما "المرأة والمياه". وقد تم الإعلان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم، كأول شخصية قيادية من الشرق الأوسط داعمة لحملة «هي فور شي» (HeForShe) التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليوم العالمي للمرأة العام الماضي، ودخلت الشركة في شراكة عالمية لمدة 3 سنوات مع منظمة "ووتر آيد" لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والبنية التحتية في المجتمعات الأكثر حاجة، بدءاً من موزمبيق.

وشاركت "دي بي ورلد" في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يشير إلى التزامها بالتقدم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتوسيع شبكة شركائها ومناصريها.

وتعتبر إزالة الكربون أحد محاور التركيز الأساسية لـ "دي بي ورلد"، وقد التزمت الشركة بالفعل بأن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وفي الدورة السابعة والعشرين "لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ" (COP 27) التي عُقدت في نوفمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الإدارة أن "دي بي ورلد" قد انضمت إلى تحدي الشحن الأخضر والتزمت باستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت "دي بي ورلد" في شراكة إستراتيجية مع مركز "ميرسك ماكيني مولر" للشحن الخالي من الانبعاثات وانضمت إلى مختبر الأفكار بشأن التحوّل العادل التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

كما سلّط التقرير الضوء على إجمالي المساهمات المجتمعية لـ "دي بي ورلد" بزيادة بلغت 34% عن عام 2021 شملت العديد من المشاريع الإستراتيجية الجديدة، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجائزة "إيرث شوت" والاستجابة لحالات الطوارئ في عام 2022.

وقد ساعد ذلك في دعم أكثر من 255,000 امرأة وفتاة من خلال مشاريع مجتمعية مثل شراكتنا مع "كلية بيرفوت الدولية" لتخريج مهندسي الطاقة الشمسية من المناطق الريفية في السنغال، بالإضافة إلى استثمار 8.7 مليون دولار أمريكي في مشاريع تعليمية عالمية.

ولم تخفَ هذه الجهود على أحد في قطاع سلاسل التوريد، فقد حصلت "دي بي ورلد" على المرتبة الأولى في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل مؤسسة "ساستيناليتيكس"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال البحوث والتقييمات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما فازت بـ "الشارة الأعلى تصنيفاً للصناعة لعام 2022" من "ساستيناليتيكس"، وحصلت على تصنيف A-‎ (الريادة) في فئة تغير المناخ من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون.

ويمكن الاطلاع على النُسخة الكاملة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022 على موقعنا الإلكتروني.

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