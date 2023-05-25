2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 581 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 492.5 مليون درهم و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 169 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة الصفوح الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الراس وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 485.02 مليون درهم منها 25 رهنا لأراض بقيمة 102.49 مليون درهم و109 رهونا لفلل وشقق بقيمة 382.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 60 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 168.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 70 مليون درهم.

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