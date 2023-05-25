مكتوم بن محمد: دبي توفر فرص نمو واعدة لمطوري التكنولوجيا في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، تشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيكونيكس" العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية ومراكز البيانات، وذلك بمقر ديوان صاحب السمو حاكم في دبي.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز صناع ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة في الإمارة، وتسهم في تسريع وتيرتها، وبما يرسّخ مكانة دبي وجهةً رائدةً وشريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التطوير التكنولوجي العالمية، بما توفره من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأوضح سموّه أن التحوّل إلى البيئة الرقمية أولوية هدفها خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يدعم تطلعات دبي وأهدافها الاستراتيجية والتي تسعى من خلالها لتكون من أهم المدن الاقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دبي و"إيكونيكس" العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وآفاق تعزيزها في ضوء ما تتيحه دبي من فرص تدعمها أطر تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة، وذلك مع امتلاك الشركة واحداً من أكبر مراكز البيانات التابعة لها في مدينة دبي للإنتاج، والمقام على مساحة تقارب 41 ألف قدم مربع.

وقد أعرب تشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيكونيكس عن تقديره لنهج دبي التطويري القائم على تبنّي حلول المستقبل وتسخير التكنولوجيا والاستفادة مما تتيحه من إمكانات داعمه للتنمية الشاملة، مؤكداً اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية التي طالما جمعت بين الجانبين، وتطلعات الشركة للارتقاء بهذا التعاون في ضوء مواصلة دبي تعزيز بنيتها التحتية الرقمية والتي كانت سبّاقة في إرساء قواعدها منذ سنوات بعيدة.

وأوضح مييرز أن مركز البيانات "دبي DX1" التابع للشركة في دبي يقدم خدماته إلى مجموعة كبيرة من العملاء في دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الموقع الجغرافي المتميز لدبي يعد ميزة كبيرة تدعم قدرة المركز على تقديم خدماته إلى مجموعة من الأسواق الحيوية في المنطقة.

وتُعد شركة "إيكونيكس"، والتي تأسست في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1998، من أبرز الشركات العالمية في مجال البنى التحتية الرقمية، وتقدم خدماتها إلى العديد من القطاعات الحيوية ومنها: القطاع الحكومي والمالي، والصناعي، والصحي، وقطاع التجزئة، والتعليم والنقل، وغيرها، وذلك من خلال شبكتها العالمية الممتدة في 37 دولة والتي تضم 198 مركزاً للبيانات إضافة 50 مركزاً إضافياً يتم إنشاؤها حالياً. وقد سجلت عائدات الشركة للعام 2022 نحو 7.263 مليارات دولار، فيما بلغت عائدات الشركة ملياري دولار خلال الربع الأول من 2023.

حضر اللقاء معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ومالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز