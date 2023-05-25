«دي بي ورلد» تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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عززت «دي بي ورلد» مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية ومحركاً قوياً لنمو التجارة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم من الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تسهم في تعزيز نمو الأعمال، وتوفير مزايا تنافسية وفرص أكثر وأسرع للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وذكرت شركة ماكريو الهندية للأبحاث والاستشارات أنَّ «دي بي ورلد» تعزز قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، حيث من المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 6.84 في المئة بنحو 11.87 مليار دولار خلال الفترة من 2022 - 2026.

وأشارت إلى أنَّ دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى؛ لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحراً وجواً وبراً لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.

وبحسب تقرير الشركة الهندية، فإنَّ موانئ دبي تُصنّف ضمن أفضل 10 موانئ عالميّاً، كما تستحوذ موانئ الدولة البحرية، بشكل عام، على نحو 61 % من البضائع المتجهة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعيداً عن موانئ النفط، فإنّ الإمارات تمتلك نحو 12 ميناءً تجاريّاً، بسعة شحن تبلغ 80 مليون طن.

ووفقاً للتقرير فإنَّ قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة يحتل المرتبة الأولى في مجال الأعمال اللوجستية بمنطقة الخليج، متوقّعاً أن يسجّل سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات معدّل نمو مُركّباً قدره 11.57 % حتى عام 2025.

توزيع

وفي يناير 2023؛ أعلنت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية»، مزودة الحلول المتكاملة والتابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق خدمات توزيع منتجات قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتناميين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركباً يقدر بنحو 4.9 % إلى نحو 99.6 مليار دولار في عام 2023.

وأكّد التقرير أنَّه رغم نمو قطاع الخدمات اللوجستية للطرف الثالث بشكل معتدل حتى عام 2016، لكن اعتباراً من عام 2017 فصاعداً، نما هذا السوق في الدولة، بمشاركة لاعبين رئيسيين في القطاع وتوسيع التجارة العالمية، فقد أعطت التجارة غير النفطية بشكل أساسي دفعة لسوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL).

أمَّا عن عوامل النموّ الرئيسية فإنّه يأتي على رأسها خطّة التنويع التي شهدها القطاع اللوجستي في الدولة والانضمام إلى اتفاقيات التجارة والتصدير الإقليمية، والمزيد من التوسع والارتقاء بالصناعة اللوجستية في دبي.

ويأتي الطلب المتزايد على البضائع ثاني عوامل النموّ الرئيسية، وعلى سبيل المثال يتعامل مطار دبي الدولي مع حوالي مليوني طنّ من البضائع سنوياً، بينما يتعامل مطار أبوظبي مع حوالي 850 ألف طن.

استثمار

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أنها استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار (37.3 مليار درهم) في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية منذ عام 2012 في إطار سعي دبي المستمر لاستشراف المستقبل ما يضعها بين أفضل خمسة مستثمرين على مستوى العالم، وفقاً لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مجموعة من المستشارين الدوليين في شؤون الاستثمارات حول العالم.

وبحسب تقرير الشركة الهندية فإنَّ الشحن البحري سيطر بشكل عام على حركة الشحن، حيث أسهم بأكبر نسبة من إجمالي الإيرادات في أعمال الشحن، كما كان الشحن الجوي ثاني قطاع رئيسي في سوق الشحن بالإمارات، حيث يمثل أكثر من 32 % من حصة السوق في سوق الشحن في المنطقة، ويتمثل نشاط الشحن البري غالباً في النقل المحلي للسلع من موقع إلى آخر، وهو بمثابة عنصر داعم لحركة الشحن من الموانئ.

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