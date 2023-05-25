طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» يشهد طلباً استثنائياً يزيد عن 460 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت "أدنوك" اليوم استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي «الاكتتاب العام" أو "الطرح» لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي «أدنوك للإمداد والخدمات» المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19% من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية حوالي 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار) لشركة "أدنوك".

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد عن 460 مليار درهم (125 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

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