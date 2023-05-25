«طلبات» تقدم رسوماً مخفضة للشركات الصغيرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير مجموعة واسعة من الموارد وتقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين بموجب عقد سنوي يتيح لهم رسوماً مخفّضةً ومزايا خاصة، بالإضافة إلى تخصيص مدير حسابات لمنحهم الاستشارات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم في السوق الرقمية.

ويتيح التعاون الجديد للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي يدعمها صندوق خليفة، فرصة عرض منتجاتها الغذائية وبيعها عبر تطبيق «طلبات» مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها «طلبات».

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يسرنا التعاون مع طلبات الإمارات لدعم نمو وتطور رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي. ويشكل توقيع مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مميزة في سبيل تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تحسين منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. ونتطلع قدماً للعمل مع طلبات الإمارات والاستمرار في مساعدة الشركات على النجاح والازدهار».

وأضافت: «يوفر النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية والتجارة السريعة في المنطقة فرصة لتزويد رواد الأعمال في هذه القطاعات بالأدوات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تعزيز إنتاجيتهم والنجاح في هذا المجال التنافسي. وتعكس الشراكة التزام صندوق خليفة بالعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال بالاعتماد على طرق مختلفة».

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: «يشكل تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الأهداف التي تركز عليها طلبات الإمارات. كما ندرك الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وطرح مفاهيم مبتكرة في السوق».

وأضافت: «نفخر بشراكتنا مع صندوق خليفة، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين في أبوظبي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهودنا الرامية إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات بمنصة تتيح لهم تعزيز حضورهم الرقمي بالاستفادة من خبراتنا. وتمثل الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات الحكومية خطوة أساسية لدعم المواهب المحلية من خلال منصتنا الإلكترونية الرائدة».

وتهدف «طلبات» من خلال الشراكة الجديدة إلى تطوير برنامج متخصص لمساعدة رواد الأعمال على تعزيز أنشطتهم وزيادة حضورهم في مجال التجارة الإلكترونية.

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