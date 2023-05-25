«ماجد الفطيم» تجمع 500 مليون دولار من إصدار رابع للصكوك الخضراء

المصدر: دبي- البيان

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أكدت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، التزامها المتواصل بمعايير وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك بإعلانها عن الإصدار الرابع للصكوك الخضراء في أسواق رأس المال. حيث جمعت الشركة 500 مليون دولار من خلال هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات قائمة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في مايو 2024.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يأتي نجاح إصدارنا الجديد للصكوك الخضراء في أسواق رأس المالي اليوم، شهادة على الدعم القوي الذي نحظى به من مجتمع الاستثمار العالمي والثقة المستمرة في أعمال شركتنا، واستدامة محفظة ديوننا، وقوة استراتيجيتنا طويلة الأجل. وفي إطار إعادة تأكيد التزامنا بالتمويل الأخضر، فإن شركة ماجد الفطيم قادرة على مواصلة تعزيز مسيرتها لتحسين ربحيتها على المدى الطويل، وفي ذات الوقت، المساهمة بفاعلية في وضع أسس ومعايير جديدة للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»

وبرهنت «ماجد الفطيم» على تفضيلها للتمويل المرتبط بالاستدامة، وذلك منذ إصدارها الأول للصكوك الخضراء في مايو 2019، والذي تبعته بإصدار ثانٍ في أكتوبر 2019. تلاه قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1,5 مليار دولار في يوليو 2021، ما جعلها أول شركة في القطاع الخاص في دبي تحصل على هذا التسهيل المبتكر. وما تزال «ماجد الفطيم» هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي تحصل على قرض يخضع لهيكلية «جزائية فقط»، ما يؤكد على التزامها بتحقيق أهداف حقيقية وملموسة في مجال الاستدامة. وكانت الشركة قد حصلت على ثاني قرض لها مرتبط بالاستدامة بقيمة 1,25 مليار دولار في سبتمبر 2022.

وبالإضافة إلى اعتمادها وتبنيها لمبادئ التمويل الأخضر، تواصل «ماجد الفطيم» تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال العديد من المبادرات الأخرى المرتبطة بالاستدامة، حيث تعمل على إنجاز ما تعهدت به لتحقيق بصمتها الإيجابية في مجال ترشيد المياه والطاقة بحلول العام 2040، والتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مستوى جميع عملياتها بحلول العام 2025. كما تعد أول شركة من القطاع الخاص في المنطقة تلتزم بإنجاز مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) لتسريع إزالة جهود الكربون على مستوى أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، حصل عدد من مراكز التسوق الرئيسية التابعة للشركة، ومن بينها مول الإمارات ومول عُمان، بالإضافة إلى جميع الفنادق الثلاثة عشر المملوكة لها، على شهادة LEED البلاتينية، وبذلك يصل إجمالي مساحات العقارات لدى «ماجد الفطيم» التي حصلت على شهادات خضراء معتمدة إلى نحو 4 ملايين متر مربع.

وكانت «ماجد الفطيم» اختتمت عام 2022 بموقف مالي قوي، حيث سجلت إيراداتها نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 36,3 مليار درهم، بينما ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 4,1 مليار درهم. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء التشغيلي القوي للشركة، واستثماراتها في التحول الرقمي وتحليل البيانات وبرامج المكافآت. كما احتفظت الشركة بتصنيف «النجمة الخضراء» من مؤشر الاستدامة العقارية العالمي GRESB، كما حافظت على تصنيف «منخفض المخاطر» فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من Sustainalytics للعام المالي 2022.

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