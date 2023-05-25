إينوك توسع محطاتها العاملة بالطاقة الشمسية لتصبح 60 بنهاية 2023

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك عن تحقيق إنجاز جديد في إطار استراتيجيتها للاستدامة المتضمّنة تجهيز محطات الخدمة بألواح الطاقة الشمسية.

فقد أطلقت مجموعة اينوك هذه الاستراتيجية في أبريل 2017 مع تركيب نظام طاقة شمسية مرتبط بالشبكة في محطة الخدمة التابعة لها بمدينة دبي للإنترنت، لتغدو بذلك أول محطة خدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة توظّف الطاقة الشمسية لتغذية المحطة. ومنذ ذلك الحين سارت اينوك بخطى ثابتة في جهودها لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة عبر جميع عملياتها.

وجهّزت المجموعة جميع محطات الخدمة الجديدة التي تم إنشاؤها في دبي منذ عام 2017 بأنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء المحلية، وتخطط لافتتاح 4 محطات أخرى خلال هذه الفترة ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة المزودة بهذه الأنظمة إلى 60 محطة بحلول نهاية عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بتوسيع مبادرتنا لنشر أنظمة الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة لنا، الأمر الذي يساهم في إرساء مشهد طاقة أكثر استدامة بدولة الإمارات. وتعد هذه الإنجازات دليلاً ملموساً على التزامنا المستمر بالحد من بصمتنا الكربونية، وتقديم حلول صديقة للبيئة والمجتمعات التي نعمل فيها."

وأضاف الفلاسي: "إن توسيع نطاق استخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية عبر محطات الخدمة يؤكد حرصنا على إحداث تغيير إيجابي ملموس في قطاع الطاقة ويرسخ التزامنا بالحد من الأثر البيئي لأعمالنا على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونفخر بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ببناء مستقبل أخضر من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتكشف هذه الإنجازات جهودنا المستمرة لخلق مشهد طاقة أكثر استدامة للأجيال القادمة. وبفضل هذه المبادرات، تولد مجموعة اينوك حالياً 7,500 ميجاواط /ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً في محطات الخدمة التابعة لها، ويساهم ذلك بخفض ما يقارب 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."

وفي عام 2017، عقدت مجموعة اينوك شراكة استراتيجية مع "الاتحاد إسكو" لتزويد أنظمة الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التي لا تمتلك هذه التقنية، وذلك بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في محطات الوقود التابعة لها في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في خفض استهلاك محطات الوقود للطاقة بأكثر من 40% خلال السنوات السبع المقبلة، مما يساهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف الاستدامة للمجموعة.

ومنذ انطلاق هذه الشراكة، طوّرت مجموعة اينوك 11 محطة خدمة بألواح الطاقة الشمسية، ويجري العمل على تجهيز ثماني محطات إضافية من المتوقع الانتهاء منها في يوليو 2023. وتشكّل هذه الإنجازات خطوةً محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، كما تؤكد التزام المجموعة بحماية البيئة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، افتتحت اينوك محطة الخدمة المستقبلية الحائزة على الجوائز والتي تستلهم تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات متمثلاً في شكل شجرة الغاف، وترسي معياراً في الابتكار في محطات الوقود. كما تعد أول محطة خدمة في العالم تحصل على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، عدا عن كونها أول محطة في المنطقة تدمج ألياف الكربون في هيكل مظلتها وتوربينات الرياح المرتبطة بالشبكة لتوليد الطاقة.

تواصل مجموعة اينوك التزامها بتعزيز الاستدامة والابتكار والممارسات المسؤولة في قطاع الطاقة. ومع تكريس قوة الطاقة المتجددة التي يتم توليدها عن طريق الألواح الشمسية الكهروضوئية، تشكل المجموعة نموذجاً يحتذى به للشركات الأخرى في إعطاء الأولوية للاستدامة.

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