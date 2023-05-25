أحمد بن سعيد: دبي تستقطب عمالقة القطاع اللوجيستي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي تستقطب أفضل اللاعبين والمبتكرين في القطاع اللوجيستي للعمل فيها. جاء ذلك خلال استقبال سموه ريتشارد دبليو سميث، رئيس شركة «فيديكس كوربوريشن» ومديرها التنفيذي.

وقال سموه في تدوين عبر موقع «تويتر»: «تستقطب دبي، المركز اللوجيستي الرائد على مستوى العالم، أفضل اللاعبين والمبتكرين في الصناعة للعمل فيها. وقد استعرضتُ خلال اجتماعي مع ريتشارد دبليو سميث، رئيس فيديكس كوربوريشن ومديرها التنفيذي مستقبل سلسلة التوريد العالمية، وبحثنا وسائل لتعزيز شراكة الإمارات للشحن الجوي مع فيديكس».

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