بريطانيا ثالث مصدر سياحي لدبي بالربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أفاد موقع «ترافيل ويكلي» بأن بريطانيا تعد ثالث سوق سياحي بالنسبة لدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد الهند بإجمالي 612 ألف زائر، وروسيا 358 ألف زائر، وسجلت دبي 299 ألف سائح من بريطانيا في الربع الأول، بزيادة 9 % على أساس سنوي، واستقبلت دبي أكثر من مليون بريطاني خلال العام الماضي.

وبشكل عام استقبلت دبي 4.67 ملايين سائح، في الربع الأول 2023، بزيادة قدرها 17 % على أساس سنوي، لتقترب من مستويات ما قبل الوباء البالغ 4.75 ملايين سائح في الربع الأول من 2019، وقالت جميلة أهلي رئيسة العمليات في «دبي للسياحة»: «هدفنا هو الوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا المستجد هذا العام»، وأكدت أن العروض والتخفيضات هي جزء من استراتيجية مجلس السياحة لزيادة أعداد الزائرين في الصيف، وأشارت إلى أن الحجوزات آخذة في الارتفاع خصوصاً خلال فترة الصيف.

وشهدت دبي عدداً كبيراً من الافتتاحات الفندقية أخيراً، كان أبرزها فندق أتلانتس ذا رويال، وقالت: إن السوق البريطاني مرن للغاية، وثمة نطاق واسع من الفنادق في دبي، تناسب الميزانيات المختلفة. وأضافت: إن الاستدامة هي في صميم اهتمام دبي.

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