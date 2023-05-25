المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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استحوذت المناطق الحرة العاملة في الدولة على 17 % من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات، حيث بلغ عدد التراخيص التجارية القائمة بها 118.5 ألف ترخيص، في 25 منطقة داخل الدولة، وفق أحدث مؤشرات لسجل التراخيص الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.

وتصدرت دبي بحصة بلغت 47.1% من إجمالي التراخيص الممنوحة في المناطق الحرة، بإجمالي تراخيص يتخطى 55.8 ألفاً، عبر 12 منطقة متنوعة الأنشطة، في مقدمتها واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي الحرة «جافزا»، وسلطة دبي للتطوير والمنطقة الحرة بمطار دبي، وعدد من المدن الأخرى.

وحلت رأس الخيمة ثانية بنحو 28.8 ألف ترخيص تجاري، عبر منطقتين رئيسيتين، ثم الشارقة بـ 22.7 ألف ترخيص تجاري مسجل، عبر 4 مناطق، تضم مدينتي الشارقة للإعلام والنشر، إلى جانب كل من المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 7400 شركة، عبر 4 مناطق، بمقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ثم منطقة «مصدر»، وكل من منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، بينما توزعت بقية التراخيص (البالغة 3800 ترخيص) بين المناطق الحرة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة.

وباتت المناطق الحرة في الإمارات تنافس إقليمياً في جذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمستثمرين، وفق الرئيس التنفيذي لمدينة «مصدر» أحمد باقحوم، مع تميزها كونها بيئة أعمال نشطة، في ظل التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التشريعات والإجراءات المرنة لتأسيس الشركات ومكاتب الشركات الأجنبية، مشيراً إلى التنوع أيضاً في نوعية الشركات المستقطبة، وتواكبها مع توجهات اقتصاد المستقبل، وهو ما تحرص عليه «مصدر» مع جذب الشركات المختصة في طاقة المستقبل وتكنولوجيا الاستدامة.

دبي تستحوذ على 47% من تراخيص المناطق الحرة في الدولة

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