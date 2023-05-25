1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 500 مبايعة، بقيمة 1.21 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 240.95 مليون درهم، و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 970.05 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي.

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