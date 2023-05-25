مصرف عجمان يستحوذ على %31.7 من سيولة سوق دبي بأعلى إغلاق منذ 7 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهم مصرف عجمان على 31.7 % من سيولة سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 7 % عند 1.98 درهم. وسجل السهم أعلى إغلاق منذ نحو 7 سنوات، وسط سيولة تجاوزت 146 مليون درهم، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 2.01 درهم. وحصد «مصرف عجمان» النصيب الأكبر من التداولات للجلسة الثانية على التوالي، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 77.35 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 53.9 مليون درهم، و«ديار للتطوير» بسيولة 27.54 مليون درهم.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين 1.47 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 1.008 مليار درهم في سوق أبوظبي و461.36 مليون درهم في سوق دبي، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي. وحقق السوقان إجمالي 22.07 ألف صفقة شملت 456.85 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 209.3 ملايين سهم في سوق أبوظبي و247.54 مليون سهم في سوق دبي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3530.15 نقطة، متراجعاً 0.09 %، وقاد سهما «مصرف عجمان» و«دبي للاستثمار» ارتفاعات 10 شركات، وارتفعا بنسبتي 7.03 % و1.8 % على التوالي. وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم ديار للتطوير 1.7 %، وشعاع كابيتال 1.5%، والاتحاد العقارية 1.45 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9464.31 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.27 %. واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 211.23 مليون درهم.

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