«اقتصادية الشارقة» تجتاز المراجعة الدورية للآيزو 9001:2015

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اجتازت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مجدداً إجراءات زيارة المتابعة الدورية لشهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 بعد مرحلة التدقيق على جميع إجراءات العمل المتبعة لديها، والتأكد من استيفاء جميع شروط ومتطلبات نظام الجودة الشاملة في مختلف إداراتها، كما شمل نطاق تطبيق هذه المواصفة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة للدائرة، ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المقيمة، ونتائج التدقيق التي أظهرت التزام الدائرة الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، وتم التوصية باستمرار منح شهادة الآيزو وفق نطاق التطبيق.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، لافتاً إلى أن اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الآيزو 9001:2015 جاء بعد تقييم مكثف .

ومن جانبه أوضح حمد المدفع، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالإنابة، أن الدائرة تعمل وفق أرقى المعايير من الأدوات الأساسية لتحقيق رؤيتها التي من أبرز أهدافها تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

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