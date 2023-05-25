إلغاء إدراج أسهم «آن ديجيتال سيرفسس» في سوق دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة إلغاء إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول غداً.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أن قرار إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي يأتي تبعاً لإلغاء إدراجها في بورصة الكويت بموجب قرار هيئة أسواق المال الكويتية.

وقالت إن سبب إلغاء إدراجها راجع لعدم التزامها باستيفاء متطلبات مستجدة من شأنها التأثير على إعادة السهم إلى التداول والمتمثلة في وجود ملاحظات جوهرية على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأكدت أنها قامت بالتظلم على قرار إلغاء الإدراج بتاريخ 27 أبريل وذلك لالتزامها بجميع متطلبات هيئة أسواق المال الكويتية. ولفتت إلى أن سجل مساهميها سينتقل إلى دولة الكويت لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

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