موانئ أبوظبي و«فالي» البرازيلية تطوران مجمعاً لإنتاج الحديد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس إبرام مذكرة تفاهم مع شركة فالي، أكبر منتج في العالم لخام الحديد والنيكل، وأحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في البرازيل، يتم بموجبها تأسيس مجمع صناعي ضخم في أبوظبي، ينتج مواد منخفضة الكربون لقطاع الحديد والصلب تخدم الأسواق المحلية، ويتم تصديرها بحراً للأسواق الخارجية، وذلك عبر عملية إنتاج تراعي بشكل كبير انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتنص مذكرة التفاهم على تخصيص مساحة لتأسيس المجمع الصناعي في كيزاد، بالإضافة إلى تطوير وإدارة منشأة حديثة لمناولة البضائع في ميناء خليفة، قادرة على استقبال سفن «فالي ماكس»، بطاقة استيعابية تصل إلى 50 مليون طن من البضائع سنوياً.

وبدورها، ستتولى موانئ أبوظبي تطوير وإدارة البنية التحتية لأنظمة نقل الحديد الخام والمنتجات النهائية من وإلى ميناء خليفة وكيزاد، كما ستقوم باستكشاف فرص التعاون التجاري مع شركة فالي.

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