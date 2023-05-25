مارك موبيوس: سوق العقارات بدبي مبهر ويوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين

المصدر: دبي- البيان

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في ظل المكانة الكبيرة التي رسخها السوق العقاري في دبي، وجاذبيته للمستثمرين والأثرياء من حول العالم، باتت دبي تشهد انتقالاً للخبراء والعاملين في هذا القطاع الحيوية للإقامة والعمل فيها، وقد انتقل أخيراً د. مارك موبيوس خبير الأسواق الناشئة ورأس المال الاستثماري، إلى دبي، حيث أكد أن سوق العقارات في دبي قد أبهره إلى حد كبير بسيولته المذهلة.

وأدلى موبيوس بتصريحات صحافية بمناسبة انتقاله إلى دبي. أكد فيها إيمانه بأن الإمارة تقدم مزيجاً فريداً من العوامل التي تجعلها وجهة استثمارية جذابة. وأوضح أن المزايا الضريبية التي تتمتع بها، فضلاً عن المميزات المهمة الأخرى، كالبنية التحتية القوية، والسلامة، وسوق العقارات السائلة والوضع العام للقانون والنظام، مع الميزة الإضافية المتمثلة في البنوك الموثوقة، وعدد كبير من فرص الاستثمار، تسهم في تعزيز جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً.

وقال موبيوس: «ثمة فرص رائعة لشراء شقق هنا في دبي، خاصة أن سوقها يتمتع بسيولة مذهلة. يمكنك هنا شراء عقار بسعر معقول، ومزود ببنية تحتية جيدة».

وأضاف موبيوس، الذي بات اسمه مقترناً بالأسواق الناشئة والحدودية، أن هناك إمكانات أكبر لإنشاء سوق أكثر سيولة مع المزيد من خيارات الاستثمار.

وأوضح أن القدرة على الاستثمار في الأسهم لمثل هذه الشركات، ستشجع المزيد من الاستثمار، وتسهم في نمو اقتصادي أكبر.

وقال موبيوس: «من المحتمل أن تكون هناك فرص جيدة لتقسيم هذه الشركات الكبيرة المملوكة للعائلات. وبمجرد تقسيمها، يمكنك تحويلهم إلى عدد غير قليل من الشركات».

وأضاف: «شهد اقتصاد دبي نمواً وتنوعاً هائلين على مر السنين، وانتقلت إلى مركز تجاري وتجاري عالمي. ركزت استراتيجية التنويع في المدينة على قطاعات السياحة والعقارات والتمويل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، لدعم توسعها الاقتصادي، ونتيجة لذلك، حولت نفسها إلى واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للأعمال، لا سيما الشركات الناشئة».

وعندما سُئل عن تشجيع الآخرين على الانتقال إلى دبي والاستثمار، أيد موبيوس الفكرة بحماس شديد.

وسلط موبيوس، الخبير الحائز على العديد من الجوائز، الضوء على وجود بنوك مرموقة، محلية وأجنبية، تقدم خدمات مالية موثوقة وآمنة. وأضاف أن شبكات الاتصال الممتازة في دبي، تتيح معاملات تجارية عالمية سلسة، ما يعزز جاذبيتها كمكان آمن للحفاظ على الاستثمارات.

وقال موبيوس: «هذا مكان رائع لبدء عمل تجاري، لأنه ليس لديك مشكلة ضريبية. من السهل إلى حد ما، فتح مكتب هنا، كما أن الحكومة منفتحة تماماً على الشركات الجديدة».

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