«إينوك» تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية في 60 محطة بنهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك عن تحقيق إنجاز جديد في إطار استراتيجيتها للاستدامة المتضمنة تجهيز محطات الخدمة بألواح الطاقة الشمسية. وجهزت المجموعة جميع محطات الخدمة الجديدة التي تم إنشاؤها في دبي منذ 2017 بأنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء المحلية، وتخطط لافتتاح 4 محطات أخرى ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة المزودة بهذه الأنظمة إلى 60 محطة بحلول نهاية 2023.

وأطلقت مجموعة إينوك هذه الاستراتيجية في أبريل 2017 مع تركيب نظام طاقة شمسية مرتبط بالشبكة في محطة الخدمة التابعة لها بمدينة دبي للإنترنت، لتغدو بذلك أول محطة خدمة في الإمارات توظف الطاقة الشمسية لتغذية المحطة. ومنذ ذلك الحين سارت إينوك بخطى ثابتة في جهودها لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة عبر جميع عملياتها.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: توسيع نطاق استخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية عبر محطات الخدمة يؤكد حرصنا على إحداث تغيير إيجابي ملموس في قطاع الطاقة ويرسخ التزامنا بالحد من الأثر البيئي لأعمالنا على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونفخر بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ببناء مستقبل أخضر من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتكشف هذه الإنجازات جهودنا المستمرة لخلق مشهد طاقة أكثر استدامة للأجيال القادمة. وبفضل هذه المبادرات، تولد مجموعة إينوك حالياً 7,500 ميجاواط /‏ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً في محطات الخدمة التابعة لها، ويسهم ذلك في خفض ما يقارب 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي 2017، عقدت مجموعة إينوك شراكة استراتيجية مع «الاتحاد إسكو» لتزويد أنظمة الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التي لا تمتلك هذه التقنية، وذلك بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في محطات الوقود التابعة لها في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يساعد ذلك على خفض استهلاك محطات الوقود للطاقة بأكثر من 40 % خلال السنوات السبع المقبلة، مما يسهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف الاستدامة للمجموعة.

ومنذ انطلاق هذه الشراكة، طورت مجموعة إينوك 11 محطة خدمة بألواح الطاقة الشمسية، ويجري العمل على تجهيز ثماني محطات إضافية من المتوقع الانتهاء منها في يوليو 2023. وتشكّل هذه الإنجازات خطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، كما تؤكد التزام المجموعة بحماية البيئة.

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