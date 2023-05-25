القرية العالمية تدعو رواد الأعمال للتسجيل في الموسم الـ28

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية؛ أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام التجار ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة، للمشاركة في الموسم الـ 28، ودعتهم للانضمام إلى عالمها، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها، وذلك بعد النجاح الباهر بموسمها الـ 27، حيث سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار، الذي بلغ حاجز 9 ملايين زائر.

ويتيح سجل القرية العالمية الحافل بالإنجازات للشركاء فرصاً تجارية واستثمارية فريدة من نوعها، من حيث نمو الأعمال، وتنفيذ الأفكار المبتكرة وتطبيقها.

وقال علي الهاشمي، مدير إدارة الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «توفر القرية العالمية فرصاً فريدة من نوعها لرواد الأعمال والشركات العالمية الكبرى لتطوير الأفكار التجارية إلى نماذج عمل ناجحة على المدى الطويل، فما تتمتع به القرية العالمية اليوم من مكانة راسخة تجعلها محفزاً اقتصادياً للمنطقة ككل، إلى جانب أنها أضحت منصة لانطلاق الابتكارات والأفكار الخلاقة، خصوصاً ما يتعلق بتصاميم وإدارة أجنحة الدول، والمفاهيم المبتكرة في أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام، والمطاعم المتخصصة والمقاهي ومتاجر التجزئة ومزودي الخدمات، والتي تعزز جميعها من تجربة الزوار وتطور الوجهات الترفيهية، التي تضمها القرية العالمية.

إن هويتنا تمثل جزءاً من استراتيجية دبي الهادفة إلى جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة وتبنيها، إلى جانب أننا نعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات والعمليات الخاصة بالتسجيل لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، بما يمكنهم من توسيع حضورهم وزيادة عائداتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية».

فرص مربحة

وتزامناً مع تجهيزات القرية العالمية لموسمها الـ 28 فإنه سيكون بمقدور الشركاء الجدد استكشاف فرص تجارية مربحة، من خلال القرية العالمية كونها منصة مثالية لتطوير إمكانات أعمالهم. إنه الوقت الأمثل للانضمام إلى موكب الشركات والمؤسسات، التي تشكل مع بعضها بعضاً مجتمعاً مزدهراً للأعمال.

وفتحت القرية العالمية أبواب التسجيل للفئة الأولى المختصة في تنظيم الأجنحة، لتقديم عروضها، وعلى مر السنين، حيث حقق الشركاء في فئة الأجنحة عوائد رائعة على استثمار اتهم، وشارك عدد منهم باستمرار في مواسم متتالية، تمتد على مدى عقد من الزمان.

وعلاوة على ذلك توفر القرية العالمية مجموعة من المزايا، وبرامج الدعم المتكامل لشركاء الأعمال، بما في ذلك خدمات تأشيرات الموظفين، والدعم الجمركي للمنتجات المستوردة، ومرافق التخزين والتسجيل، فضلاً عن توفير أجهزة ونقاط الدفع الإلكترونية للمستأجرين.

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