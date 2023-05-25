لوتاه: تزايد مستمر لأعداد الشركات الصينية في دبي

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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قال محمد علي بن راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي لصحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الصادرة بالإنجليزية، إن عدد الشركات الصينية في دبي في تزايد مستمر، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي يوجد لغرف دبي فيها أكثر من مكتب واحد، مع وجود خطط للتوسع قيد الدراسة. وأفادت الصحيفة بأن الشركات الصينية في دبي، يبلغ عددها 7800 شركة حالياً.

ونقلت عن لوتاه قوله في حديث مصور بالفيديو، إن دبي تتمتع بشراكة تجارية عظيمة مع الصين، التي تشكل الشريك التجاري الأول للإمارات، وأنه لاحظ نمواً كبيراً في عدد الشركات الصينية في الإمارة.

وفي إشارة إلى مبادرة الحزام والطريق، لفت لوتاه إلى قطاع اللوجستيات المتنامي في دبي، والذي يظهر أن هناك إمكانية هائلة للنمو بين الصين ودبي، لافتاً إلى أن سوق دبي منصة هامة للشركات الصينية، ليس فقط لإنشاء موقع لها في الإمارة، وإنما أيضاً لاستخدام دبي كمنصة إقليمية ودولية لنموها.

وأشار لوتاه إلى إنشاء مكتب لغرف دبي في هونغ كونغ، هو الثالث في الصين، وأن جميع مكاتب غرف دبي في الصين إجمالاً، هي من الأكثر نشاطاً لناحية عدد الاستفسارات والاهتمام الذي تتلقاه من الصين، وأن المكاتب الثلاثة تتجاوز كثيراً مواقع أخرى لدى غرف دبي.

ولفت المدير العام لغرف دبي، إلى احتمال التوسع أكثر بالاستناد إلى الطلب الذي يجري التعامل معه، حيث تستكشف غرف دبي حالياً ما إذا كان التوسع سيكون بعدد الموظفين، أو ما إذا كان على غرف دبي تنويع المواقع، لافتاً إلى أن هذا الأمر قيد الدراسة، وغرف دبي سعيدة بأن يكون لها مشاركة فعالة مع مجتمع الأعمال الصيني، وبالاستفسارات المتزايدة التي تأتي من مكاتب الصين ككل.

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