مركز دبي المالي العالمي وجهة مُثلى للذواقة

المصدر: دبي - البيان

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يوفر مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي، تشكيلة واسعة من منافذ الطعام، فضلاً عن استضافته عدداً من أشهر الطهاة العالميين التواقين لاستقبال الذواقة ومنحهم تجارب طعام استثنائية حافلة بأشهى المأكولات والأطباق المتنوعة غنية بالنكهات المميزة.

وتبدأ خيارات الطعام الفريدة مع المطعم الأشهر «لا تيبل» (La Table) الذي يستضيف أبرز الطُهاة في المنطقة عبر مفهوم المطبخ المؤقت والمتواجد في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي. ويُمكن لرواد المطعم خلال شهر مايو الاستمتاع بأطباق الشيف سارة عقل التي تحتفي بجذورها الفلسطينية وعشقها المعروف للمطبخ الإيطالي.

وعلى مدار 7 أسابيع، سيتعاون مطعم «بوكا»، الواقع في المبنى رقم 6 في قرية البوابة، حصرياً مع ألمع مواهب الطهي النسائية.

بدوره، يحرص مطعم «لو بيتيت بيف بار» (Le Petit Beefbar)، الواقع في المبنى رقم 2 في قرية البوابة، على منح رواده تجارب طعام فريدة. وعلى غرار «لو بيف بار»، يضمن «لو بيتيت بيف بار» لرواده الاستمتاع بأطباق غنية بالنكهات.

أما مطعم «لا نينا» (La Nina)، الواقع في «آي سي دي بروكفيلد بليس»؛ وعلى الرغم من افتتاحه مؤخراً، إلا أنه نجح في تصدر قائمة أشهر وجهات الطعام في دبي والتي يقصدها الذواقة للاستمتاع بالمأكولات الأصيلة المستوحاة من شبه جزيرة إيبيريا والمعززة بنكهة لاتينية.

ويوفر مطعم «راسبوتين» (Raspoutine) قائمة خاصة وصيفية تضم 8 أطباق فاخرة، بما في ذلك كافيار «رويال أوسيترا» الذي يشتهر به المطعم.

وأخيراً، يحتفي مطعم «سلايس أوف إنديا باي كيتش إن» الواقع في منطقة البوابة - المبنى رقم 2، بثراء وتنوع المطبخ الهندي.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بتجارب أكثر عفوية زيارة مطعم «سوشي فاشن» الذي افتتح مؤخراً في منطقة البوابة. كما يقدم المطعم العصري «أفوكادو» (Advocado) في منطقة البوابة بتوفير أفضل الخيارات الصحية، حيث يقدم تشكيلة واسعة من الوجبات اللذيذة للنباتيين. أما شركة «رايت بايت» (Right Bite)، فقد افتتحت فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي وتقدم بدورها مجموعة الوجبات المخصصة. ويقع «مخبز تاوة» (Tawa Bakery) في الوجهة المعروفة «ساوث ماركت»، حيث يقدم أطيب المخبوزات والوجبات الخالية من الغلوتين مثل البيتزا اللذيذة والفطائر واللقيمات.

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