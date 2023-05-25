«رأس الخيمة العقارية» تطلق «باي فيوز»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق مشروع «باي فيوز» السكني المطل على شاطئ البحر بجزيرة الحياة في ميناء العرب.

وتبدأ المبيعات غداً في فندق سانت ريجيس دبي، النخلة.

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: يأتي هذا الإطلاق لمشروعنا الأحدث «باي فيوز» كامتداد لنجاح المبيعات مؤخراً للبرج الرابع من باي ريزيدنسز، مما يشير إلى زيادة الطلب على المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ.

وأضاف: ستتيح الشركة عدداً حصرياً من فلل ماربيا للشراء ويشمل هذا المشروع مجموعة من الفلل الفاخرة والتي تتميز بموقع يتيح الوصول المباشر إلى الشاطئ.

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